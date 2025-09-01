Riesenshow der Feuerwehren in NÖ als Antwort auf die Jahrhundertflut

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im vergangenen Jahr bereits bestens vorbereitet, aber vom Jahrhunderthochwasser im September 2024 im wahrsten Sinn weggespült, steigt das Feuerwehrspektakel "KAT25“ eben heuer mit noch mehr Attraktionen. Auf dem Gelände des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln wird kommenden Samstag ein Tor in die spektakuläre und zugleich umfassende Arbeitswelt der modernen Feuerwehren geöffnet.

15.000 Zuschauer waren bei der letzten "KAT19“ im Jahr 2019 mit dabei. Nun will der NÖ Landesfeuerverband zum dritten Mal „Feuerwehr hautnah“ präsentieren und lädt bei freiem Eintritt (Beginn: 9 Uhr) zu einer ganztätigen actionreichen Leistungsschau.

Mit rund 150 Feuerwehrfahrzeugen und Gerätschaften, von denen viele in Aktion zu bestaunen sein werden, wird sich das Ausstellungsareal wie ein riesiger Einsatzplatz präsentieren. Spezialfahrzeuge von Drehleitern, Teleskopmastbühnen oder die mächtigen Flughafenlöscher "Panther“ des Flughafens Schwechat sind Teil der Show. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückt mit einem vollelektrischen Einsatzfahrzeug an. Rettungsaktionen aus großen Höhen oder Löscheinsätze mit Wasserwerfern sind den ganzen Tag über angesagt. Auch die Feuerwehrtaucher sind einsatzmäßig aktiv.

Brandheißes aktuelles Thema ist die Waldbrandbekämpfung: Vorführungen samt Löscheinsätzen mithilfe von Hubschraubern sind angesagt. Um die Einsatzkräfte zu ehren, die zuletzt in Montenegro und Griechenland im Feuerwehreinsatz standen, wird um 10 Uhr auch Bundeskanzler Christian Stocker anreisen.

