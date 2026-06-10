Messerangriff in Ottakring: Eskalation wegen Bauschulden

Eine Aussprache wegen einer offenen Rechnung zwischen Bau- und Immobilienunternehmern hat am Dienstagnachmittag in Wien-Ottakring blutig geendet: Statt das ausstehende Geld zu bekommen, wurde auf zwei nordmazedonische Brüder eingestochen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die beiden Opfer wurden von der Wiener Berufsrettung erstversorgt.

Ein 38-Jähriger kam mit mehreren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus, sein 41-jähriger Bruder erlitt leichte Schnittverletzungen sowie Abschürfungen und Prellungen. Hintergrund des seit Wochen schwelenden Streits waren offene Geldforderungen des Bauunternehmens für durchgeführte Sanierungsarbeiten. Dabei soll es sich laut Polizei um einen höheren Betrag handeln.

Angreifer flüchteten

Am Dienstag erschienen die beiden Geschäftsführer des Immobilienunternehmens gemeinsam mit einer weiteren Person im Verkaufsraum des Bauunternehmens. Die drei Kosovaren sollen gegen die Bauunternehmer handgreiflich geworden sein. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger zog einen "spitzen Gegenstand" aus seiner Hosentasche und stach mehrfach auf die Brüder ein, bevor die Angreifer flüchteten.