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Wien

Döbling: Polizei fasst Posträuber drei Minuten nach Alarm

Dass er nicht glaubte, dass sich im Tresor einer Postfiliale in Wien-Döbling kein Geld befindet, wurde einem Räuber zum Verhängnis.
10.06.2026, 13:25

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Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.

Weil er noch selbst kontrollieren wollte, ob sich im Tresor der Postfiliale in Wien-Döbling Bargeld befindet, ist am Dienstagabend ein Räuber auf frischer Tat festgenommen worden: Die Polizei war bereits drei Minuten nach der Alarmierung vor Ort und nahm den 60-jährigen Österreicher fest, hieß es am Mittwoch.

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Der Maskierte hatte das Postamt gegen 17.30 Uhr betreten und die Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Waffe bedroht. Um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, repetierte er die Luftdruckpistole zweimal durch.

Polizei empfing Räuber im Kundenbereich

Das Bargeld aus zwei Kassen wurde vom Räuber in einem Sack verstaut, doch gab sich der Mann damit nicht zufrieden und wollte weitere Beute aus dem Tresor. Dass sich darin kein Geld befand, glaubte der 60-Jährige nicht, sondern ging selbst nachsehen. Bei der Rückkehr in den Kundenbereich wurde der Österreicher bereits von der Polizei in Empfang genommen.

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Mitarbeiterin erlitt Panikattacke

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Postfiliale standen nach dem Vorfall unter erheblichem Schock. Eine Angestellte erlitt eine Panikattacke und wurde von der Berufsrettung Wien zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

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