Polizei sucht Zeugen: Schwer verletzte Wienerin hat Gedächtnisverlust

Eine schwer verletzte junge Frau, die am Montag der Vorwoche bewusstlos vor ihrer Wohnung entdeckt worden war, stellt die Wiener Polizei vor ein Rätsel. Ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen, berichtet die APA, doch das Opfer, das neben Blutergüssen und Abschürfungen auch ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, kann sich an den Vorfall selbst sowie einen längeren Zeitraum davor nicht erinnern, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. Nun werden mögliche Zeugen gesucht.

Die Frau war am 1. Juni gegen 6 Uhr in Wien-Wieden in der Weyringergasse gefunden worden. Die Bewusstlose wurde von der Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Bis heute haben Befragungen nichts ergeben, da sich das Opfer nicht an den Abend bzw. die Nacht erinnern kann.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die sich vom 31. Mai, 23 Uhr, bis zum 1. Juni, 6 Uhr, in der Weyringergasse aufgehalten haben und dabei die junge Frau gesehen haben, die mit einem Pyjama (oranges kurzes Oberteil, dunkelblaue kurze Shorts) bekleidet war. Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.