Elfjähriger von Hund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt

In der Steiermark ist es binnen weniger Tage am Samstag zum nächsten schweren Zwischenfall mit einem Hund gekommen. Beim Spielen mit einem Austalian Shepherd ist ein elfjähriges Kind in Stainz im Bezirk Deutschlandsberg ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden.

Erst vor wenigen Tagen war eine 46-Jährige beim Joggen im Bezirk Leibnitz von einem American Staffordshire Terrier ihrer Nachbarn angegriffen worden. Das Tier biss der Frau einen Daumen ab.