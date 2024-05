Decke in obersteirischer Schule eingestürzt: Keine Verletzten

Zu einem Einsturz der Zimmerdecke ist es in der Nacht auf Donnerstag in einer Schule in Bruck an der Mur gekommen. Da sich niemand im Raum befand, gab es keine Verletzten. Die herabstürzenden Teile beschädigten sowohl das Mobiliar als auch technische Einrichtungen. Der Grund für den Einsturz war zunächst unklar, vorsichtshalber wurde die gesamte BHAK/BHAS/BAfEP Bruck an der Mur bis auf weiteres gesperrt, teilte die Bildungsdirektion mit.