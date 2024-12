Weihnachten 2024: Wie viel kostet der perfekte Christbaum?

Schlank, bis zu 180 Zentimeter groß, gut gebaut: So sieht er aus, der ideale Partner für die Weihnachtszeit.

Und falls doch der eine oder andere Makel auftaucht, geht Charakter vor Schönheit : Tatsächlich, so schildert der Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, Franz Titschenbacher, haben auch die liebevoll " Charakterbäume " genannten Exemplare mit ihren kleinen Asymmetrien ihre Fans. Schließlich sei Perfektion eben auch nicht alles.

Es ist wieder Christbaumzeit, der Ab-Hof-Verkauf in der Steiermark hat längst begonnen, teilweise auch bereits auf den öffentlichen Plätzen. In Graz startet er traditionell am dritten Adventsamstag.

Am beliebtesten ist die Nordmanntanne

Rund 410.000 Nadelbäume wurden bereits oder werden noch allein in der Steiermark geschnitten, 350 Betriebe im Bundesland bieten Weihnachtsbäume an. Am beliebtesten bei den Kundinnen und Kunden ist nach wie vor die Nordmanntanne.

Doch wie viel kostet ein Christbaum heuer? Die Arbeiterkammer Steiermark hat sich umgeschaut und einen Preisvergleich erstellt.