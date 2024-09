Kirtag-Besucher wurde mit Messer in den Rücken gestochen

In der Nacht zum Montag kam es zu einem schweren Zwischenfall im Ausseerland: Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde gegen ein Uhr früh eine Polizeistreife in das LKH Bad Aussee gerufen, nachdem dort ein junger Mann mit einer Schnittverletzung zur medizinischen Versorgung eingeliefert worden war.

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass ihm die Verletzung offenbar von einem Unbekannten am Rande des "Altausseer Kiritog Bierzelts" zugefügt worden sein dürfte. Deshalb erstattete das medizinische Personal Anzeige.

Wie die ersten Erhebungen ergaben, war der 22-jährige Niederösterreicher aus dem Bezirk St. Pölten gemeinsam mit zwei Freunden Gast auf dem traditionellen Fest in der Steiermark. Dabei habe er auch einiges an Alkohol konsumiert, gab er später an.

Seinen Angaben zufolge war er gegen halb ein Uhr früh "mit einer jungen Dame außerhalb des Bierzeltes im Bereich der Bar im Gespräch", wie es hieß - da spürte er plötzlich einen brennenden Schmerz am Rücken.