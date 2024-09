Sport auf der Schule: Auf dem Dach wurde Laufbahn errichtet

Der seit Jahrzehnten größte neu gebaute Schulkomplex und zugleich das seit 30 Jahren erste neue Gymnasium in Graz wurde am Montag offiziell eröffnet: Die AHS Reininghaus bietet Platz für 36 Klassen und rund 900 Schülerinnen und Schüler sowie entsprechendes Lehrpersonal.

Mit dem Bau eines neuen Grazer Stadtquartiers am Areal der ehemaligen Brauerei Reininghaus im Westen von Graz wurde auch ein neuer Schulkomplex mit AHS für das aktuell größte Entwicklungsgebiet der Stadt Graz geplant.

Eine der größten Volksschulen des Bundeslandes

Mit Schulstart im September sind die Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen zwei Jahren noch in Containerklassen unterrichtet wurden, in das neu errichtete Gebäude eingezogen. In unmittelbarer Nähe wurde von der Stadt Graz zudem eine 20-klassige Volksschule - und eine der größten steirischen Volksschulen überhaupt - errichtet.