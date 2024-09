21-Jähriger rettete älteres Ehepaar nahe Graz aus brennendem Haus

Ein Polizeischüler hat Dienstagfrüh in Frohnleiten nördlich von Graz einem älteren Ehepaar vermutlich das Leben gerettet.

Der 21-Jährige war gerade am Weg zum Dienst in die Polizeiinspektion, als er einen Brand bei einem historischen Einfamilienhaus aus dem 16. Jahrhundert bemerkte.

Anrainer hatten bereits die Feuerwehr gerufen, während der Mann die Bewohner aus dem Schlaf weckte und in Sicherheit brachte, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Polizei.

Küche stand in Flammen

Das Feuer war gegen 7.30 Uhr wegen eines technischen Defekts am E-Herd ausgebrochen und hatte die Küche in Brand gesetzt. Da sich das Haus am Frohnleitner Hauptplatz befindet, fiel der Rauch aus dem ersten Stock rasch auf.