Dramatische Bilder boten sich am Dienstagabend jenen, die auf der Südautobahn am Industriezentrum NÖ-Süd vorbeifuhren. Aus einer brennenden Lagerhalle stieg eine riesige Rauchwolke in den Himmel.

Der Alarm war gegen 17.30 Uhr eingegangen. "Ausgelöst wurde die höchste Alarmstufe ('B4'). Zehn Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften rückten zunächst aus, es dürften aber noch mehr werden", sagte Paul Fastner vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling der APA. Die Löscharbeiten würden wohl mehrere Stunden dauern.

Die Bezirksfeuerwehr Mödling meldete sich auch auf Facebook zu Wort: