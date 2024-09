Zwei deutsche Urlauber in Salzburgs Bergen tödlich verunglückt

Zwei Urlauber aus Deutschland sind am Mittwoch bei Alpinunfällen im Salzburger Flachgau ums Leben gekommen. In der Burggrabenklamm kam ein 65-Jähriger vom Weg ab und stürzte rund 150 Meter über steiles Gelände ab. Und am Postalm-Klettersteig stürzte eine 31-Jährige aus unbekannter Ursache rund 100 Meter in den Rußbach ab, informierte die Polizei am Donnerstag.