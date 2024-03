Wahlbeteiligung unter 50 Prozent: Das ist zu wenig

Weniger als die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung in Salzburg schritt am Sonntag zur Wahlurne. Dafür gibt es viele Erklärungen: Wahlen auf Gemeindeebene haben immer eine geringere Wahlbeteiligung, dasselbe gilt für Stichwahlen. Außerdem fand das Duell Bernhard Auinger (SPÖ) gegen Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) am Palmsonntag statt, also in den Osterferien. Ausruhen darf man sich auf diesen Erklärungen aber nicht – eine Wahlbeteiligung von nur 46,8 Prozent ist in jedem Fall zu wenig.

Wie viele Menschen ein Kreuzerl machen, ist ein guter Indikator dafür, wie sehr sich Bürgerinnen und Bürger für ihre Repräsentanten interessieren und ob sie sich von deren Politik abgeholt fühlen. Auf die Stichwahl bezogen stimmt es wohl, dass viele Menschen von einem Kommunisten abgeschreckt waren und in der SPÖ keine geeignete Alternative fanden.