Über gehacktes Konto Waren um über 13.000 Euro bestellt

Ein Kunde bestellte 22 Mal im Wert von über 13.000 Euro und bezahlte nicht. Über ein offensichtlich gehacktes Konto sollten sämtliche Zahlungen abgewickelt werden. Am Freitag konnte die Polizei den Paketempfänger bei der letzten Bestellung bei einem Paketshop in Salzburg antreffen.

Der 22-jährige Verdächtige gab bei der Polizei an, nur als Mittelsmann für einen in Holland aufhältigen Freund zu fungieren und die Pakete ins Ausland weiterzuschicken. Die Ermittlungen zu den Auftraggebern stehen laut Polizei noch aus. Einige Elektroartikel konnten in der Wohnung des 22-Jährigen sichergestellt werden. Unterstützt wurde der Paketempfänger durch eine 25-Jährige. Die Ermittlungen waren noch am Laufen.