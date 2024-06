Beschimpfungen und Mittelfinger: Mann in Wien behinderte Polizei

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau mussten ihre Fahrt im Bereich der Jägerstraße stoppen. Zwei Brüder querten in dem Moment den Schutzweg, als die Polizisten die Straße entlang fahren wollten. Der 29 Jahre alte Mann verließ zügig den Bereich, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Der ältere Bruder, ein 32-Jähriger, blieb jedoch laut Polizeiangaben bewusst in der Mitte des Schutzweges stehen, hob beide Hände und zeigte den Beamten immer wieder den Mittelfinger. Er ging daraufhin auf der Straße auf und ab und schrie den Polizisten Beschimpfungen zu, sodass diese ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten.

Beim Versuch einer Aussprache lief der in Damaskus geborene Mann weg. Im Bereich der Staudingergasse blieb er wieder stehen und nahm sein mitgeführtes Skateboard in die Hand und holte in Richtung Beamten im Versuch einer Attacke aus. Der 32-Jährige konnte schließlich wegen des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen werden. Weshalb er auf die Beamten losging, war am Samstag noch unklar. Er selbst gab bei seiner Festnahme an, zuvor getrunken zu haben. Ein Alkovortest ergab jedoch keine Alkoholisierung.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.