Salzburger Mini-U-Bahn: Projektgesellschaft startet Bürgerdialog

Der Inforeigen startet am 17. April in der Salzberghalle in Hallein (für Hallein und Oberalm) und wird am 18. April beim Schlosswirt in Anif (für Anif und Grödig) und am 19. April in der Natur- und Lebenswissenschaftlichen Fakultät in der Hellbrunner Straße 34 in Salzburg fortgesetzt.

Geöffnet ist die Ausstellung jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr. Mehr als ein Dutzend Expertinnen und Experten der Projektgesellschaft sind vor Ort, um an Ständen und Pinnwänden mit den Interessierten ins Gespräch zu kommen.