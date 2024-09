Salzburg will Bau von Luxuswohnungen in der Stadt einschränken

Gemeinsam mit den Grünen wurde nun in einer Klausur mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern ein Masterplan zur Schaffung von leistbarem Wohnraum erstellt.

Die hohen Wohnkosten und die Wohnungsnot waren sozusagen Verkaufsschlager im Salzburger Gemeinderatswahlkampf. Am 10. März erhielten mit der SPÖ und der KPÖ jene Parteien großen Zuspruch, die sich dieses Thema auf die Fahnen geheftet haben.

Innen-Entwicklung statt Neubau

Geeinigt hat sich die Regierung mit den Wohnbauträgern auch dass "im Bestand saniert, mit viel Gefühl und Gespür nachverdichtet wird und gleichzeitig mehr Wohnungen errichtet werden", versichert SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger bei der Präsentation des Programms.

Als Beispiel für sinnvolle „Innen-Entwicklung“ wurde etwa das Parkhotel Brunauerzentrum in der Elisabeth-Vorstadt genannt. Bei diesen Eingriffen wolle man Anrainerinnen und Anrainer frühzeitig einbinden, um Akzeptanz zu schaffen und auf die jeweiligen Bedürfnisse besser eingehen zu können.

Holz als Baustoff in der Stadt

Was die Stadt ebenfalls forcieren will: Den Einsatz von Holz im öffentlichen Wohnbau auch in der Stadt. Man wolle damit die CO2-Emissionen senken, Bauprozesse beschleunigen und die heimische Wirtschaft stärken.

In Sachen Bodenpolitik bleibe die Regierung dem Versprechen treu, damit brachliegende Flächen für den sozialen Wohnbau zu forcieren. Fix ist auch, dass die Verwaltung an der "80:20" Weisung festhalte. Sprich: 80 Prozent aller neuen Bauprojekte müssen dem Bereich des geförderten Wohnbaus zuzurechnen sein. Diese Maßnahme wirke preisdämpfend.