ID-Austria: Vier Verdächtige nach Phishing-Betrug gefasst

Ein Betrugsfall, der eine 63-jährige Salzburgerin im November 2025 um mehr als 55.000 Euro gebracht hat, konnte nun aufgeklärt werden. Wie die Polizei Salzburg bekanntgab, wurden vier Tatverdächtige ausgeforscht und einvernommen. Die Männer werden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der Fall begann am 10. November 2025 mit einer SMS: Die Frau wurde darin aufgefordert, ihre ID-Austria zu erneuern, und gab daraufhin teilweise Daten auf einer Website ein, ehe diese nicht mehr verfügbar war. Frau bestätigte mehrere TAN-Codes Zwei Tage später wurde die 63-Jährige von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert. Um Vertrauen aufzubauen, nannte der Unbekannte den Namen der Bankbetreuerin der Geschädigten. Im weiteren Verlauf machte der Anrufer auf ungewöhnliche Kontobewegungen aufmerksam und veranlasste die Frau, mehrere TAN-Codes zu bestätigen.

Dadurch wurden mehrere Transaktionen freigegeben, wodurch ein Schaden von über 55.000 Euro entstand. Durch umgehend eingeleitete Sicherungsmaßnahmen konnten 2.600 Euro sichergestellt und der Geschädigten rücküberwiesen werden. Geldflüsse verfolgt Im Zuge der Ermittlungen holte die Polizei Bankauskünfte ein und konnte so die Geldflüsse nachvollziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der überwiegende Teil der transferierten Beträge bereits innerhalb weniger Stunden nach dem Eingang auf den Empfängerkonten behoben wurde.