"Falsche Polizisten": Wieder vermehrt Betrugsanrufe in NÖ

Bargeld, Schmuck, Bankdaten: Darauf haben es die Betrüger abgesehen. Seit Jahren warnt die Polizei vor Anrufen durch "falsche Polizisten" . Dabei geben sich die Täter als Polizeibeamte aus und setzen ihre Opfer massiv unter Druck, um an Informationen, Geld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Und die Aufklärungsarbeit der Polizei trägt Früchte: Immer weniger Menschen fallen auf die Masche herein, wie aktuelle Betrugsversuche im Raum St. Pölten und Tulln zeigen. "Die Betroffenen haben sehr gut reagiert. Sie haben sofort aufgelegt und die Vorfälle angezeigt", sagt Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion.

Die Tricks der Täter

Die Polizei weist in einer Aussendung einmal mehr auf die Betrugsmasche hin. Die wichtigsten Behauptungen der Betrüger:

Einbrecher sollen in der Nachbarschaft festgenommen worden sein

persönliche Daten wurden bei Kriminellen gefunden

Geld oder Wertgegenstände sind Zuhause oder auf dem Bankkonto nicht mehr sicher

eine "Sicherstellung" durch die Polizei sei notwendig

ein Familienmitglied habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch getötet wurde

Die Opfer werden gezielt unter Stress und Zeitdruck gesetzt, um sie zu falschen Entscheidungen zu verleiten.