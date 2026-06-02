Internetbetrug: 77-Jährige verlor in Tirol sechsstellige Summe

Eine 77-Jährige ist in Tirol bei einem Investment-Betrug im Internet um einen sechsstelligen Eurobetrag gebracht worden. Die Seniorin zahlte ab Jänner 2026 die Summe auf eine Online-Plattform ein, bis April hatte sich das Geld demnach nahezu verdoppelt.

Die Auszahlung der Gesamtsumme war jedoch an weitere Zahlungen im mittleren fünfstelligen Bereich gebunden. Dem kam die Frau zunächst nach, weitere Einzahlungen wollte sie jedoch nicht mehr tätigen.