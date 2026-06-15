Krypto-Betrug in Klagenfurt: Frau überweist tausende Euro

Im Bezirk Klagenfurt ist eine 30-jährige Frau Opfer eines mutmaßlichen Kryptowährungs-Betrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter soll sie zwischen dem 13. und 14. Juni 2026 über einen Messenger-Dienst kontaktiert und zur Investition in Kryptowährungen überredet haben. Die Frau erstattete am 14. Juni 2026 Anzeige bei der Polizei Kärnten.

Vom Versprechen zum Verlust

Laut Polizeiangaben soll der unbekannte Täter die Frau im Laufe der Kontaktaufnahme dazu gebracht haben, zunächst einen Betrag in der Höhe von mehreren hundert Euro und in weiterer Folge einen weiteren Betrag von mehreren tausend Euro auf die von ihm angegebenen Konten zu überweisen.