Drogenverkauf am Parkplatz: Fünf Festnahmen in Kärnten

Fünf Personen sind am Freitag nach einem Drogenverkauf auf einem Parkplatz im Kärntner Bezirk Wolfsberg festgenommen worden. Eine der festgenommenen Personen - es handelte sich um drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren - soll zudem ein fünf Monate altes Baby beim Dealen dabei gehabt haben. Bei den folgenden Durchsuchungen der Polizei wurden fünf Kilogramm Kokain, Cannabiskraut, Amphetamine und Bargeld sichergestellt.