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Drogenverkauf am Parkplatz: Fünf Festnahmen in Kärnten
Unter anderem wurden fünf Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Personen hatten ebenfalls ein Baby zum Deal mitgenommen.
Fünf Personen sind am Freitag nach einem Drogenverkauf auf einem Parkplatz im Kärntner Bezirk Wolfsberg festgenommen worden. Eine der festgenommenen Personen - es handelte sich um drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren - soll zudem ein fünf Monate altes Baby beim Dealen dabei gehabt haben. Bei den folgenden Durchsuchungen der Polizei wurden fünf Kilogramm Kokain, Cannabiskraut, Amphetamine und Bargeld sichergestellt.
Nach den Einvernahmen wurden vier Beschuldigte in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, der fünfte Beteiligte wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten fortgesetzt, hieß es am Sonntag seitens der Exekutive.
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