Salzburg: ÖVP zaudert bei Parteienübereinkommen und kritisiert SPÖ und Grüne

Während der künftige Bürgermeister Auinger nach diesen Gesprächen noch von "einem Schulterschluss", gesprochen hat, ließ ÖVP-Chef Florian Kreibich Kritik durchklingen. Bei diesem Thema zeige sich deutlich, "dass die Agenda der rot-rot-grünen Mehrheit in der Stadtregierung in eine sehr klare Richtung zeigt". Der ÖVP sei es gelungen, manche Punkte zu entschärfen.

Leerstandsmonitoring, höhere und wirkungsvolle Leerstandsabgaben, Mobilisierung von Baulandreserven, Bekämpfung der Zweckentfremdung von Wohnungen etwa durch AirBnb, eine Sanierungsoffensive bei 1.700 stadteigenen Wohnungen, der Bau neuer gefördeter Mietwohungen, Aufwertung der Stadtteile oder Verbesserung der Situation am Bahnhofsvorplatz sind geplant, um einen kleinen Teil der Punkte aus dem künftigen Ressort von Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) zu nennen.

Eigentlich war geplant, dass alles bis Donnerstag in Salzburg unter Dach und Fach ist. Dazu fand noch Anfang dieser Woche die große Verhandlungsrunde zum Thema Bauen, Wohnen und Bodenpolitik statt.

Um Ende der Woche nach dem letzten Planungsausschuss unter seinem Vorsitz nachzulegen. Dass nämlich ein Amtsbericht zur Entwicklung des Stadtteils Schallmoos "von SPÖ und Grünen unter Applaus von KPÖ plus" abgelehnt wurde, lasse ihn "sowohl an der Sachorientierung als auch an der Zuverlässigkeit der Kolleginnen und Kollegen zweifeln", meinte Kreibich.