Bürgermeister-Wahl: Noch nie stand eine Frau an der Spitze der Stadt

Auch wenn die Stadt Salzburg von 1945 bis zur Gemeinderatswahl 2019 durchgehend eine "rote" Stadt mit SPÖ-Mehrheit im Gemeinderat war, kamen in diesem Zeitraum drei der insgesamt zehn Bürgermeister von der ÖVP. Vor dem derzeitigen ÖVP-Stadtchef Harald Preuner, der bei der Wahl am 10. März 2024 nicht mehr antritt, gab es schon direkt nach dem Krieg und dann in den 1990er-Jahren schwarze Bürgermeister. Eine Frau an der Spitze der Stadt gab es noch nie.



1945/46 wurde von den Besatzern der ÖVP-Politiker Richard Hildmann als Bürgermeister eingesetzt - und von 1992 bis 1999 war Josef Dechant der erste (damals noch vom Gemeinderat) gewählte ÖVP-Bürgermeister. Möglich geworden war sein Erfolg durch eine verheerende Wahlniederlage der SPÖ 1992. Die Sozialdemokraten waren damals zwar Erste geblieben, einige Gemeinderäte spalteten sich jedoch zur "Demokratie 92" ab und verhalfen dem schwarzen Kandidaten zur Mehrheit.