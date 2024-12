Barrierefrei durch die Stadt: Wo behinderte Menschen behindert werden

Andrea Brandner , SPÖ-Stadträtin und Vorsitzende des Behindertenbeirats der Stadt Salzburg, hat am Montag diese Perspektive selbst eingenommen: „Im Rollstuhl habe ich versucht, den Parcours zu bewältigen. Mir ist bewusst geworden, wie anstrengend es ist, sich auf dem Kopfsteinpflaster zu bewegen. Danach mit der Blindenbrille und dem Blindenstock war es ein totaler Perspektivenwechsel. Dabei habe ich gemerkt, wie massiv einschränkend es ist, wenn eine Sinneswahrnehmung fehlt.“

Um das Bewusstsein in diesem Bereich zu erhöhen, hat die Stadt am Montag zu einer „Rallye barrierefrei“ auf den Adventmarkt vor dem Schloss Mirabell geladen. Mithilfe von Rollstühlen, Dunkelbrillen und Blindenstöcken musste eine Strecke durch den Markt bewältigt werden.

Dazu zählen blockierte Leitsysteme am Boden, die einem blinden Menschen die Orientierung in der Stadt ermöglichen ebenso, wie abgestellte Fahrzeuge oder blockierte Gehwege – etwa durch Mülltonnen, die einem Rollstuhlfahrer den Weg versperren. Alltägliche Dinge, die einem selbst oft gar nicht auffallen.

Und sie verspricht: „Wir möchten ganz viel Unterstützung in allen möglichen Formen anbieten.“ Das sei auch ein Ziel der Adventaktion, diese Barrieren sichtbar zu machen, den Abbau voranzutreiben und das Bewusstsein für die Bedeutung von Barrierefreiheit zu stärken.

Darüber hinaus gibt es aktuell eine Ausstellung, die in der Wolf-Dietrich-Halle des Schlosses Mirabell zu sehen ist. Die Ausstellung thematisiert Inklusion und die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.

Dass schon viel passiert sei, betont auch Peter Ebner , der Behindertenbeauftragte der Stadt. So habe der Behindertenbeirat große Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen – was dieser auch mache.

Dass Gemeinderatssitzungen auch in Gebärdensprache übersetzt werden, ist ebenfalls Standard.

Weiters wolle man damit auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen. In Salzburg gibt es mittlerweile einen Etappen-Plan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, bereits seit 1997 ist ein Beirat für Menschen mit Behinderungen eingerichtet.

Ein weiterer Blickfang soll der Christbaum vor dem Schloss Mirabell sein, an dem Wünsche in Form von Lebkuchen hängen. Diese Wünsche – etwa in leichter Sprache, Rampen statt Treppen oder dem Recht auf Mitsprache – symbolisieren konkrete Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.