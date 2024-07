Polizisten schossen auf Schlepperfahrzeug: Verfahren eingestellt

Wie berichtet, war die Polizei in Salzburg am 11. Dezember von den Kollegen in Bayern verständigt worden, dass sich der Lenker eines Kastenwagens bei der Einreise der Kontrolle entzogen hatte, indem er umdrehte und davonraste.

Flucht nach Grenzkontrolle

Zunächst nahmen die deutschen Polizisten selbst die Verfolgung auf der Pinzgauer Bundesstraße vom Steinpass Richtung Saalfelden auf und wurden kurz danach von den heimischen Kräften abgelöst.