Zwei Salzburger Polizisten unter Mordverdacht

Das Schlepperfahrzeug hat Einschusslöcher in Körperhöhe, mit denen der Polizist den Fahrer des Schlepperfahrzeugs treffen wollte, so die Annahme der Staatsanwaltschaft. Dabei wurde ein Flüchtling, der hinter dem Fahrer saß, an der Hand verletzt.

Ein zweiter Flüchtling wurde durch einen Schuss aus einem Polizei-Sturmgewehr schwer am Kopf verletzt und schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. "Hierbei liegt noch kein bestätigter Sachverhalt vor. Die Ermittlungen laufen noch", sagt Haslinger

Flucht nach Grenzkontrolle

Wie berichtet, war die Polizei in Salzburg am 11. Dezember von den Kollegen in Bayern verständigt worden, dass sich der Lenker eines Kastenwagens bei der Einreise der Kontrolle entzogen hatte, indem er umdrehte und davonraste.