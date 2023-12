Polizeischüsse auf Schlepperauto in Salzburg kamen aus zwei Waffen

Einen Tag nach dem Zwischenfall mit einem Schlepperauto im Salzburger Pinzgau, bei dem die Polizei Schüsse abgegeben hat und zwei im Auto mitfahrende Syrer verletzt worden sind, hat die Polizei am Dienstagnachmittag erste Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben. Wie sich herausstellte, wurde ein Syrer durch einen Schuss aus der Pistole an der Hand verletzt, ein zweiter durch einen Schuss aus einem Sturmgewehr der Polizei am Körper.

Wie berichtet, war die Polizei in Salzburg Montagfrüh von den Kollegen in Bayern verständigt worden, dass sich der Lenker eines Kastenwagens bei der Einreise der Kontrolle entzogen hatte, indem er umdrehte und davonraste. Zunächst nahmen die deutschen Polizisten selbst die Verfolgung auf der Pinzgauer Bundesstraße vom Steinpass Richtung Saalfelden auf und wurden kurz danach von den heimischen Kräften abgelöst.