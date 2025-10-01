Als 17-Jährige zum IS: Maria G. steht in Salzburg vor Gericht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit mehr als einem halben Jahr ist Maria G. (27) wieder zurück in Österreich: Sie saß fünf Jahre lang im Internierungslager Camp Roj in Syrien fest - sie war 2014 als 17-Jährige aus Salzburg weggegangen, um sich dem Terrorregime des Islamischen Staates anzuschließen. Vom IS-Lager zurück in Österreich Lange kämpften ihre Eltern um die Rückholung ihrer Tochter sowie der beiden Enkelsöhne, G. hatte in Syrien zwei Buben geboren. Doch das Außenministerium verweigerte vorerst, erst nach einer Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts stand fest: Die Republik muss die IS-Auswanderin gemeinsam mit den Kindern zurück in ihr Heimatland holen.

Am 1. März war es soweit, G. und ihre beiden Kinder wurden mit einer Linienmaschine aus dem Irak nach Wien-Schwechat geflogen. Wienerin bereits verurteilt Während eine andere 26-jährige Frau aus Wien - die sich ebenfalls dem IS angeschlossen hatte und wie G. mit ihrem Sohn aus dem Internierungslager geholt wurde - in Haft genommen wurde, wurde die Festnahmeanordnung bei Maria G. aufgehoben: Sie durfte mit ihren Söhnen nach Salzburg. Die 26-jährige Wienerin wurde bereits im April zu zwei Jahren bedingt verurteilt (nicht rechtskräftig).