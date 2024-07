21-Jähriger am Bahnhof ins Koma geprügelt: Bischofshofener in Angst

Zehn Jugendliche gingen an einem Sonntagabend am Bahnhof Bischofshofen auf drei junge Männer los. Warum, ist nach wie vor unklar.

Fest steht: Ein 21-Jähriger wurde dabei durch Tritte und Schläge am Kopf so schwer verletzt, dass ihn der Notarzt in den künstlichen Tiefschlaf versetzen musste, ehe er mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Salzburg geflogen wurde.