Bewohner bei Großbrand im Flachgau schwer verletzt

Einen Schwerverletzten hat Samstagabend ein Großbrand in einem Wohngebäude in Obertrum im Flachgau gefordert. In den Abendstunden war es im ersten Stock des Komplexes zu einem Feuer gekommen. Beim Eintreffen der Polizei kurz vor 21 Uhr stand das Obergeschoß bereits in Vollbrand.

Insgesamt befanden sich zu der Zeit noch vier Personen in dem Wohnhaus.