Attacke auf Windmesseanlage: 80 Meter-Mast zu Fall gebracht

Ein Mast für Windmessungen, der als Vorbereitung für einen möglichen Windpark am Lehmberg (Flachgau) errichtet wurde, ist in der Nacht auf Donnerstag von Unbekannten zu Fall gebracht worden. Der Mast sei umgestürzt, so wie es aussehe nicht von selbst, die Ermittlungen laufen in Richtung Sachbeschädigung, berichtete die Polizei am Donnerstag. Zu den Hintergründen der Tat war vorerst nichts bekannt.

Spannseile durchschnitten

Die Unbekannten durchschnitten die Spannseile der 80 Meter hohen Messanlage im Gemeindegebiet von Neumarkt am Wallersee. Dadurch stürzte der Mast um, so die Polizei zum Tathergang. Danach brachen die Täter einen Technik-Container auf und legten darin Feuer. Der Brand wurde von der Feuerwehr Henndorf rasch gelöscht.

Der Gesamtschaden wird mit rund 150.000 Euro beziffert. Aggressive Aktionen gegen das Windkraftprojekt seien ihm aus den vergangenen eineinhalb Jahren jedenfalls nicht bekannt, sagte der Pressesprecher der Salzburg AG, Michael Frostel.