Attacke auf Windmesseanlage: Auch Forstmaschine in Brand gesteckt

Zu der Sachbeschädigung der Windmessanlage auf dem Lehmberg (Flachgau) in der Nacht auf Donnerstag wird jetzt auch wegen Brandstiftung an einer abgestellten Forstmaschine samt Seilwinde ermittelt. Wie erst jetzt bekannt wurde, dürften die unbekannten Täter das Gerät bereits in der Nacht auf 9. Mai beschädigt und in Brand gesteckt haben, wie die Polizei am Sonntag berichtete.