Alkohol, Fahrerflucht und Raserei: Turbulente Nacht für Salzburgs Polizei
Kurz vor Mitternacht stürzte ein 28-jähriger Salzburger am 25. Juni mit seinem E-Scooter im Stadtteil Nonntal. Er war laut Polizei ohne Helm unterwegs. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. Gegen ihn werden laut Polizei mehrere Anzeigen erstattet.
Motorradfahrer fast dreimal zu schnell
Für einen 27-jährigen Salzburger endete die Nacht mit der vorläufigen Abnahme seines Führerscheins. Bei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Müllner Hauptstraße in der Stadt Salzburg wurde er am 25. Juni gegen 23.00 Uhr mit seinem Motorrad mit 83 km/h gemessen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle liegt bei 30 km/h. Neben dem Führerscheinentzug wird der Mann angezeigt.
Betrunkene Autofahrerin flüchtet nach Unfall
Ebenfalls mutmaßlich betrunken war eine 41-jährige Frau aus dem Pongau mit dem Auto unterwegs. Am Freitag kurz vor 3.00 Uhr früh soll sie in Pfarrwerfen auf der Bundesstraße 159 in einem Baustellenbereich mit ihrem Pkw gegen eine Betonabsperrung gestoßen und danach einfach weitergefahren sein. Ihr Alkotest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Frau muss sich nun auch wegen Fahrerflucht verantworten. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden.
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