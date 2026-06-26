Alkohol, Fahrerflucht und Raserei: Turbulente Nacht für Salzburgs Polizei

Kurz vor Mitternacht stürzte ein 28-jähriger Salzburger am 25. Juni mit seinem E-Scooter im Stadtteil Nonntal. Er war laut Polizei ohne Helm unterwegs. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. Gegen ihn werden laut Polizei mehrere Anzeigen erstattet.

Motorradfahrer fast dreimal zu schnell Für einen 27-jährigen Salzburger endete die Nacht mit der vorläufigen Abnahme seines Führerscheins. Bei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Müllner Hauptstraße in der Stadt Salzburg wurde er am 25. Juni gegen 23.00 Uhr mit seinem Motorrad mit 83 km/h gemessen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle liegt bei 30 km/h. Neben dem Führerscheinentzug wird der Mann angezeigt.