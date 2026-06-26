Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Salzburg

Alkohol, Fahrerflucht und Raserei: Turbulente Nacht für Salzburgs Polizei

Ein betrunkener Scooter-Fahrer, ein zu schneller Motorradlenker und eine fahrerflüchtige und betrunkene Lenkerin beschäftigten die Salzburger Exekutive in einer Nacht.
26.06.2026, 13:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine rote Polizeikelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“ wird vor einem unscharfen Auto gezeigt.

Kurz vor Mitternacht stürzte ein 28-jähriger Salzburger am 25. Juni mit seinem E-Scooter im Stadtteil Nonntal. Er war laut Polizei ohne Helm unterwegs. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. Gegen ihn werden laut Polizei mehrere Anzeigen erstattet.

403 Tote im Jahr 2025, markanter Anstieg bei E-Scooter-Unfällen

Motorradfahrer fast dreimal zu schnell

Für einen 27-jährigen Salzburger endete die Nacht mit der vorläufigen Abnahme seines Führerscheins. Bei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Müllner Hauptstraße in der Stadt Salzburg wurde er am 25. Juni gegen 23.00 Uhr mit seinem Motorrad mit 83 km/h gemessen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle liegt bei 30 km/h. Neben dem Führerscheinentzug wird der Mann angezeigt.

Betrunken und ohne Schein: Pkw überschlug sich, Lenkerin flüchtete

Betrunkene Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Ebenfalls mutmaßlich betrunken war eine 41-jährige Frau aus dem Pongau mit dem Auto unterwegs. Am Freitag kurz vor 3.00 Uhr früh soll sie in Pfarrwerfen auf der Bundesstraße 159 in einem Baustellenbereich mit ihrem Pkw gegen eine Betonabsperrung gestoßen und danach einfach weitergefahren sein. Ihr Alkotest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Frau muss sich nun auch wegen Fahrerflucht verantworten. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden.

Raser in NÖ: Führerschein weg, Auto beschlagnahmt
Blaulicht Salzburg
kurier.at  | 

Kommentare