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Raser in NÖ: Führerschein weg, Auto beschlagnahmt
Mit beinahe 200 km/h raste ein 22-Jähriger durch das Freilandgebiet von Gänserndorf.
Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Montagabend im Freilandgebiet von Gänserndorf mit massiv überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden. Beamte führten Geschwindigkeitskontrollen auf der Siebenbrunner Straße durch, als sie den Lenker gegen 17.40 Uhr während eines Überholmanövers mit 197 km/h maßen.
Der junge Mann aus dem Bezirk Gänserndorf bemerkte die Polizisten und hielt sein Fahrzeug selbstständig an. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem beschlagnahmte die Polizei den Pkw vorläufig.
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