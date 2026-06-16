Raser in NÖ: Führerschein weg, Auto beschlagnahmt

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Montagabend im Freilandgebiet von Gänserndorf mit massiv überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden. Beamte führten Geschwindigkeitskontrollen auf der Siebenbrunner Straße durch, als sie den Lenker gegen 17.40 Uhr während eines Überholmanövers mit 197 km/h maßen.