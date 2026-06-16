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Niederösterreich

Raser in NÖ: Führerschein weg, Auto beschlagnahmt

Mit beinahe 200 km/h raste ein 22-Jähriger durch das Freilandgebiet von Gänserndorf.
Johannes Weichhart
16.06.2026, 10:36

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Montagabend im Freilandgebiet von Gänserndorf mit massiv überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden. Beamte führten Geschwindigkeitskontrollen auf der Siebenbrunner Straße durch, als sie den Lenker gegen 17.40 Uhr während eines Überholmanövers mit 197 km/h maßen.

Mit der Braut am Beifahrersitz: Hochzeit rettet Führerschein nicht

Der junge Mann aus dem Bezirk Gänserndorf bemerkte die Polizisten und hielt sein Fahrzeug selbstständig an. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem beschlagnahmte die Polizei den Pkw vorläufig.

Gänserndorf
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