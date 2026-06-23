Betrunken und ohne Schein: Pkw überschlug sich, Lenkerin flüchtete

Die leicht verletzte Lenkerin flüchtete zu Fuß, konnte jedoch wenig später von der Polizei im Nahbereich angehalten werden. Wie sich herausstellte, besaß die Frau keine gültige Lenkberechtigung und war alkoholisiert , informierte die Polizei in einer Aussendung.

Eine 33-jährige Spanierin hat in der Nacht auf Dienstag in Wien-Landstraße mit ihrem Pkw einen spektakulären Verkehrsunfall verursacht. Das Fahrzeug überschlug sich auf der Erdberger Lände und blieb am Dach liegen.

Der Unfall passierte kurz vor Mitternacht. Die 33-Jährige war stadtauswärts auf der Erdberger Lände unterwegs und wollte vermutlich in Richtung Autobahnauffahrt fahren. Bei einer Verkehrsinsel, die eine Gabelung der Fahrbahn bildet, prallte das Fahrzeug gegen eine Bordsteinkante und ein Straßenschild. In der Folge kippte der Pkw um und kam auf dem Dach zum Liegen.

Zeugin half Unfalllenkerin aus Pkw

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, befand sich niemand mehr im Fahrzeug. Mehrere Zeugen berichteten, dass eine Frau der Lenkerin geholfen habe, aus dem Auto zu steigen. Anschließend sei die Unfallverursacherin davongelaufen.

Die 33-Jährige wurde noch in der Nähe angehalten. Bei der weiteren Amtshandlung stellten die Polizisten fest, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Ein Alkovortest ergab 1,6 Promille. Die Spanierin wurde von der Rettung mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde mehrfach angezeigt.