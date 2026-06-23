Am Landesgericht ist am Dienstag der Prozess um einen brutalen Übergriff auf drei Jugendliche am 6. Oktober 2025 in Wien-Donaustadt fortgesetzt worden. Ein Opfer wurde dabei bewusstlos geschlagen, ein anderes vergewaltigt. Das Ganze war eine Racheaktion: Am Vortag wurden die Väter von zwei Angeklagten von einem der späteren Opfer verprügelt. Das weckte Revanchegelüste, denen laut Anklage die 12 Beschuldigten - elf Jugendliche und einer der Väter - freien Lauf ließen.

Zunächst wurden am zweiten Verhandlungstag kurz die bisherigen Aussagen der Angeklagten erörtert. Der Schwurgerichtssaal bot nicht ausreichend Sitzplätze für das interessierte Publikum. Zahlreiche Bekannte der angeklagten Jugendlichen wollten der Verhandlung beiwohnen, wurden aber mangels Sitzgelegenheiten abgewiesen. Übergriffe gefilmt und ausgetauscht Sie belagerten darauf in einer Art Menschentraube den Eingangsbereich zum Saal. In diesem mussten Medienschaffende in den letzten Stuhlreihen Platz nehmen, weil Angehörige bzw. Vertraute der Beschuldigten die vorderen Plätze okkupierten. Auf der Anklagebank nahmen einer der Väter und elf Jugendliche Platz, darunter der Sohn des 56-Jährigen. Die Gruppe kannte einander, zum Teil waren sie miteinander verwandt, liiert oder befreundet. Sie sollen laut Staatsanwalt für brutale Übergriffe bekannt sein, die sie filmen und die Aufnahmen dann untereinander austauschen. Öffentlichkeit ausgeschlossen Die Videos, die von der brutalen Gewalttat angefertigt und abgespeichert wurden, wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgespielt. Dabei kam es dem Vernehmen nach zu technischen Schwierigkeiten, weil das Internet zusammenbrach. Zehn Minuten verstrichen, ehe die Versorgung wiederhergestellt war. Im Anschluss wurden die Opfer als Zeugen befragt. Die Öffentlichkeit blieb währenddessen ausgeschlossen. Prozessbeteiligter und Pressevertreter nicht mehr in Saal gelassen Nachdem die Einvernahmen abgeschlossen waren, öffnete sich wieder die Tür zum Verhandlungssaal. Sogleich strömte eine Traube an Jugendlichen ins Innere und stürmte die freien Sitzplätze. Als alle Stühle belegt waren, wurde niemand mehr in den Saal gelassen. Das betraf gleichermaßen Prozessbeteiligte und Pressevertreter. Ein abgewiesener Vater eines Jugendlichen tat lautstark seinen Unmut kund, was ihm abgesehen von einer Maßregelung nichts brachte. Dass die Strafjustiz nicht in der Lage ist, bei regem Publikumsandrang bei der Vergabe von Sitzgelegenheiten Vernunft walten zu lassen, nimmt wunder. So werden neuerdings Verfahrensmanagerinnen und -manager entgeltlich beschäftigt, die an sich ein Auge darauf haben sollten, dass zumindest die Eltern minderjähriger Angeklagter oder Zeugen an Verhandlungen teilnehmen können und diesen nicht Freundinnen und Freunden von beschuldigten Jugendlichen vorgezogen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EVA MANHART Die Polizei musste bereits mehrmals eingreifen.