Adventkranz fing Feuer: Hotel im Pinzgau evakuiert

Im Eingangsbereich eines Hotels in Piesendorf (Pinzgau) ist am Dienstag kurz vor 2.00 Uhr früh ein Adventkranz in Brand geraten. Durch das Feuer wurden Teile des Stiegenhauses verraucht, 43 Hotelgäste mussten in der Folge über Terrassen und Balkone aus ihren Zimmern evakuiert werden.

Ein Mitarbeiter versuchte noch, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich rasch löschen.