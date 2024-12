Advent, Advent, das Zimmer brennt: So sorgen Sie am besten vor

© FF Neusiedl am See

Adventkranz löst Brandeinsatz in Neusiedl am See aus: Ein Adventkranz hat am Sonntag einen Zimmerbrand ausgelöst. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht zu Hause, ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Feuerwehr. Einsatzkräfte gelangten über ein Fenster in die Wohnung, wo der abgebrannte Adventkranz gefunden wurde.