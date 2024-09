Mega-Baustelle auf der A10 startet wieder: Das soll nun Staus verhindern

„Die Rückreise am letzten Drücker wird die Transitrouten in Richtung Norden noch einmal füllen. Die letzten Bayern und Westösterreicher müssen jetzt knapp vor Schulbeginn wieder heim. Besonders an den Grenzen rechnen wir mit langen Wartezeiten“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.



Wo Staus erwartet werden

West Autobahn (A1), Bereich Walserberg

Innkreis Autobahn (A8) zwischen Suben und Ort im Innkreis

Pyhrn Autobahn (A9), in Oberösterreich zwischen Inzersdorf und Klaus sowie in der Steiermark im Bereich Knoten St. Michael und vor dem Gleinalm Tunnel

Tauern Autobahn (A10), im gesamten Salzburger Abschnitt sowie in Kärnten vor den Tunnelbereichen

Karawanken Autobahn (A11), vor dem Karawanken Tunnel

Inntal Autobahn (A12), Grenze Kufstein

Fernpassstrecke (B179/B189), zwischen dem Inntal und Füssen

Seefelder Straße (B177) zwischen Scharnitz und Zirl

Airpower

Auf der Zu- und Abfahrt zur Airpower24 in Zeltweg wird es am Freitag, 6. und Samstag, 7. September regional zu Verzögerungen kommen. Zeitpolster sollte man vor allem auf der Obdacher Straße (B78 ), der Gaberl Straße (B77) sowie auf der Friesacher Straße (B317) vor der Sperre bei Neumarkt in der Steiermark und der Umleitungstrecke bis Teufenbach einplanen. Bei der Abreise wird es nach Einschätzung des ÖAMTC auch auf der Murtal Schnellstraße (S36) zu Staus kommen. Für die Airpower24 wurde ein neues Verkehrskonzept mit stark ausgebautem Öffi-Angebot eingerichtet, der Club empfiehlt, dieses zu nutzen, um Staus zu entgehen.

Bike Week

Schon seit Dienstag treffen sich Motorrad-Fans in Kärnten am Faaker See. Am Samstag wird es bei der Harley Davidson Parade zu Sperren der Faaker See Ufer Straße (L53) und Faaker See Straße (B84) kommen.