"Superhund" rettet Leben in Japan

In Tokio läuft derzeit in einer Galerie eine Fotoausstellung über die Arbeit mit Rettungshunden. Am Werbeposter prangen stolz Sen und Sido – ein Bild, das die Japaner in Österreich aufgenommen haben, als sie hier mit einer Delegation auf Hunde-Einkaufstour waren. RDTA-Präsident Hidehiro Murase präsentierte auch ein Buch über die Ausbildung von Rettungshunden, in dem Sen und Sido eine zentrale Rolle spielen. Beim burgenländischen Züchter wurde nun auch ein Malinois-Rüde bestellt. Er soll später mit Sen wertvolle Nachkommen zeugen.