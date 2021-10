Zwölf Führerscheinabnahmen bei Verkehrskontrollschwerpunkt

Bei Verkehrsschwerpunktkontrollen in den Vorarlberger Bezirken Feldkirch und Bludenz ist am Samstagnachmittag und -abend 21 Lenker die Weiterfahrt untersagt worden. Sie standen entweder unter Alkohol- oder Suchtgiftbeeinträchtigung, hatten keine Lenkberechtigung oder waren mit einem nicht-verkehrssicheren Fahrzeug unterwegs. Zwölf Personen mussten ihren Führerschein abgeben, informierte die Polizei am Montag.

Anzeigen wegen Drogen am Steuer

Wegen übermäßigen Alkoholkonsums wurden elf Fahrzeuglenker angezeigt, wegen Suchtgiftbeeinträchtigung sieben. Weitere fünf Personen erhielten eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz, bei zwei Personen wurde eine kleinere Menge an Drogen sichergestellt. Infolge diverser Verkehrsübertretungen wie etwa Telefonieren am Steuer wurden weitere 15 Anzeigen erstattet und 24 Organmandate ausgestellt.