Zweijähriges Kind setzte in Tirol Babyfon in Brand

In einem Hotelzimmer in Mieming in Tirol (Bezirk Imst) hat Dienstagabend ein Babyfon Feuer gefangen. Der Grund: Ein in einem Gitterbett befindliches, zweijähriges Kind hatte die Herdplatte eingeschaltet, auf der das Gerät lag. Die Eltern waren gerade beim Essen im Restaurant.

Durch den Feuermelder wurde die Rezeptionistin alarmiert, die das Kind dann aus dem Apartment retten konnte. Verletzt wurde niemand.

Der Brand wurde durch das Personal und die Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Mieming mit 45 Mann.