Zweifacher Brand in Tirol: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Vollbrand eines Bauernhofes sowie einer nahegelegenen Jausenstation in der Nacht auf Sonntag in Going in Tirol (Bezirk Kitzbühel) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Es konnten bei beiden Gebäuden keine „objektiven Zündquellen“ gefunden werden, teilte die Exekutive am Dienstag mit, weshalb beide Brände gelegt worden sein dürften.