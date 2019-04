Zwei von drei Alko-Unfällen in Innsbruck passieren mit dem Rad

Die Unfälle ereignen sich zwar meist ohne Fremdbeteiligung. Die Radfahrer werden dabei aber durchwegs schwer verletzt, heißt es. Der Polizei sind aber nicht nur die Alkoholdelikte mit dem Rad ein Dorn im Auge. Vielmehr soll es vermehrt zu Beschwerden wegen zum Teil rücksichtslosem Verhalten geben.

Speziell das Nichtbeachten des Rotlichts, Fahren am Gehsteig, verbotenes Befahren von Einbahnstraßen und Befahren der Schutzwege führen die Beschwerdestatistik an. Ab Mai will die Polizei deshalb spezielle Kontrollschwerpunkte setzen.