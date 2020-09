Zwei Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Tirol

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw hat am Sonntag in Weer in Tirol (Bezirk Schwaz) zwei Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtete, hatte der Rettungswagen sowohl Blaulicht und Folgetonhorn eingeschaltet und überholte den Pkw links an einer Verkehrsinsel. Im selben Moment wollte die 45-jährige Pkw-Lenkerin nach der Verkehrsinsel links abbiegen.