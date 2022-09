Zwei Verletzte bei Brand von Lebensmittelgeschäft in Kärnten

Zwei Personen sind am Mittwochnachmittag beim Brand eines Lebensmittelgeschäftes in Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) verletzt worden. Das Feuer war aus vorerst unbekannter Ursache am Dach des Geschäfts ausgebrochen und hatte sich innerhalb kurzer Zeit auf das gesamte Gebäude und einen angebauten Stall ausgebreitet. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt mehrere 100.000 Euro, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Sieben Feuerwehren im Einsatz

Sieben Feuerwehren standen im Einsatz, sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude in der Nähe. Die Löscharbeiten des in Vollbrand stehenden Supermarktes erfolgten unter schwerem Atemschutz, zur Unterstützung wurde auch die Drehleiter der Feuerwehr St. Veit in den Einsatz gerufen, teilte die Freiwillige Feuerwehr Althofen mit. Erst nach mehreren Stunden, gegen 21 Uhr, war der Brand gelöscht.