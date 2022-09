Auto mit laufendem Motor stürzte in Tirol 40 Meter über Steilhang

Ein 63-Jähriger hat Montagvormittag auf einem Parkplatz in Going am Wilden Kaiser einen Pkw abgestellt. Da er vergessen hatte, den Motor abzustellen, rollte das Auto zunächst rund 90 Meter weit über ein Feld und dann 40 Meter über einen steilen Abhang. Schließlich kam es in einem Bachbett zu stehen. Der Besitzer lief Polizeiangaben zufolge dem Fahrzeug nach und stürzte selbst einige Meter über die Böschung. Dabei verletzte er sich, konnte aber selbstständig wieder aufsteigen.

Fahrzeug geborgen

Der Mann wurde von der Rettung erstversorgt und in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr sowie einem Abschleppunternehmen geborgen. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Going und Ellmau sowie die Polizei.