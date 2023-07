Bei zwei Verkehrsunfällen in Nassereith (Bez. Imst) mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Freitag sechs Personen verletzt worden. Am späten Abend krachten auf der Fernpassbundesstraße (B179) zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander, schon zuvor hatte sich am Nachmittag ebenfalls auf der B179 ein Auffahrunfall vor einem Schutzweg ereignet. Eine Beifahrerin wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen eingeliefert, informierte die Polizei.

