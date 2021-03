Zwei Tote nach Wohnungsbrand in Judenburg

Freitagfrüh kam es in einer Wohnung in Judenburg (Steiermark, Bezirk Murtal) zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Im Zuge dessen konnte zwar der Brand unter Kontrolle gebracht werden, allerdings wurden zwei Personen vermisst.

Die Landespolizeidirektion Steiermark ging davon aus, dass es sich bei den beiden Personen um die Bewohner der Wohnung handelt. Wie die Kleine Zeitung unter Berufung auf die Feuerwehr Judenburg berichtet, sollen die beiden vermissten Personen bei dem Brand ums Leben gekommen sein. Die Polizei ermittelt.